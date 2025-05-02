شكرا لقرائتكم خبر عن نادر فرج يقود هجوم الإسماعيلى.. وأمادى فى تشكيل سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة سموحة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عماد حمدى، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، إبراهيم النجعاوى

الوسط: حاتم سكر، هشام محمد، على الملوانى، عبد الرحمن الدح

الهجوم: نادر فرج، مروان حمدى

البدلاء: عبد الله جمال، محمد عبدالسميع، محمد وجدى، عمر القط، إبراهيم عبد العال، محمود ياسين أوتاكا، محمد زيدان، إيريك تراورى

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى..

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: بركات حجاج، محمد ربيعة، ميدو مصطفى، عبد الرحمن عامر

الوسط: عمرو السيسى، محمد سعيد مكرونة، عبد الكبير الوادى، محمود صابر، شريف رضا

الهجوم: صامويل أمادى

البدلاء: حسن تيمور، هشام حافظ، أبو بكر ليادى، محمد سالم، مصطفى البدرى، الحبيب أحمد حسن، محمد سعيد زيكا، أحمد إيهاب، محمد كونيه.