شكرا لقرائتكم خبر عن نادر فرج يقود هجوم الإسماعيلى.. وأمادى فى تشكيل سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة سموحة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى.وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى..
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم
الدفاع: عماد حمدى، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، إبراهيم النجعاوى
الوسط: حاتم سكر، هشام محمد، على الملوانى، عبد الرحمن الدح
الهجوم: نادر فرج، مروان حمدى
البدلاء: عبد الله جمال، محمد عبدالسميع، محمد وجدى، عمر القط، إبراهيم عبد العال، محمود ياسين أوتاكا، محمد زيدان، إيريك تراورى
حراسة المرمى: الهانى سليمان
الدفاع: بركات حجاج، محمد ربيعة، ميدو مصطفى، عبد الرحمن عامر
الوسط: عمرو السيسى، محمد سعيد مكرونة، عبد الكبير الوادى، محمود صابر، شريف رضا
الهجوم: صامويل أمادى
البدلاء: حسن تيمور، هشام حافظ، أبو بكر ليادى، محمد سالم، مصطفى البدرى، الحبيب أحمد حسن، محمد سعيد زيكا، أحمد إيهاب، محمد كونيه.
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