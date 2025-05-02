شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ناصر ماهر من مباراة الزمالك أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة البنك الأهلى في الجولة الرابعة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز، والمقرر لها الإثنين المقبل.

ومن المقرر أن يشارك ناصر ماهر في المباراة المقبلة أساسيا، بعدما اطمأن الجهاز الفنى عليه ودخل فى قائمة الفريق أمام المصرى بالجولة الثالثة من الدورى.

وكان ناصر ماهر يعانى من التواء شديد فى الكاحل، وحدث تورم كبير فى القدم، وكان من المقرر غيابه عن مواجهة المصرى، إلا أن زوال التورم وتحسن حالته جعل المدير الفني البرتغالى جوزيه بيسيرو يضمه إلى قائمة الفريق، على أن يظهر فى تشكيل الفريق أمام البنك في اللقاء المقبل.

وتعد مباراة المصرى هى المباراة الثالثة على التوالى التى تشهد غياب ناصر ماهر، حيث تغيب عن مباراتى حرس الحدود وسموحة الماضيتين.

وتغيب ناصر ماهر عن مباراة حرس الحدود بعد الأزمة التى نشبت بينه وبين البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق، واعتراضه على الجلوس بديلا فى المباراة.

كما تغيب ناصر ماهر عن مباراة سموحة فى كأس عاصمة مصر لاستبعاده من جانب الجهاز الفنى على خلفية أزمة مباراة الحرس، وبعد مباراة سموحة عاد للانتظام فى التدريبات بشكل طبيعى مع باقى اللاعبين بعد أن كان يتدرب منفردا بقرار الجهاز الفنى.