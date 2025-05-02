اخبار الرياضه

دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يمنح ديمبيليه الراحة قبل مباراة العودة أمام أرسنال

0 نشر
0 تبليغ

دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يمنح ديمبيليه الراحة قبل مباراة العودة أمام أرسنال

الرياص - اسماء السيد - باريس : يعاني الدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه من "شد في عضلات الفخذ الخلفية" تعرض له خلال المواجهة التي فاز بها فريقه باريس سان جرمان على أرسنال الإنكليزي 1 0 في ذهاب الدور نصف النهائي من لكرة القدم، لكن "حالته تتحسن بشكل إيجابي"، وفقا لما أفاد به نادي العاصمة الجمعة.

ولن يتم استدعاء ديمبيليه الذي يقدم أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة الى المواجهة المقبلة غير المؤثرة في الدوري الفرنسي أمام ستراسبورغ السبت.

وقال مدرب الفريق، الإسباني لويس إنريكي في مؤتمر صحافي في مقر النادي في بواسي (إيفلين) "من المؤكد أنه لن يلعب غدا (السبت)".

وكان النادي أصدر بيانا قبلها، جاء فيه "يعاني عثمان ديمبيليه من شد في عضلة الفخذ الأيمن. حالته تتحسن بشكل جيد. سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصل حول وضعه في وقت قريب".

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا