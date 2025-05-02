شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع فرينكفاروزي المجري لضم بن رمضان والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تكثيف النادي الأهلي مفاوضاته مع فرينكفاروزي المجري لحسم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الفريق المجري، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للقلعة الحمراء.

واتفق مسئولو الأهلي مع محمد علي بن رمضان على جميع التفاصيل المالية الخاصة باللاعب، والذي سيكون عقده مع النادي لمدة أربعة مواسم، ويتبقى حسم الصفقة مع النادي المجري.

وكلّف مسئولو الأهلي أسامة هلال رئيس لجنة الإسكاوتنج فى القلعة الحمراء بالسفر إلى المجر من أجل التفاوض النهائي والحاسم مع مسئولى نادي فرينكفاروزي.

وأوشكت مفاوضات أسامة هلال مع النادي المجري على الانتهاء بنجاح، بعدما رفع الأهلي عرضه المالي من مليون و600 ألف دولار إلى مليون و800 ألف دولار للحصول على موافقة النادي المجري بإتمام الصفقة.