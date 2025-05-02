شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي سبورتنج فى نهائى كأس سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد نهائي بطولة كأس سيدات السلة، والذى نجح في التأهل له كل من الأهلى وسبورتنج.

صعود الاهلى وسبورتنج

وصعد الأهلى للنهائى على حساب الصيد بنتيجة 79/54، فيما تأهل سبورتنج على حساب هليوبوليس، بنتيجة 77/72.

موعد نهائي كأس السلة

وتقام المباراة النهائية بين الأهلي وسبورتنج في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، السبت المقبل 3 مايو الجاري، ويسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الصيد وهليوبوليس.

ومن المقرر أن يلتقى في نفس اليوم فريقا الصيد وهليوبوليس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

