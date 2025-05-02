شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إصابة أشرف داري ومدة غيابه عن مباريات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

انضم المغربي أشرف داري مدافع الأهلي إلى قائمة المُصابين بالفريق بعدما تعرض لإصابة خلال مباراة بتروجت الأخيرة في بطولة الدوري.. ونستعرض في السطور التالية كل ما يتعلق بإصابة أشرف داري التي أصابت مسئولى القلعة الحمراء بصدمة كُبرى.

س: متى أُصيب أشرف داري؟

ج: تعرض أشرف داري لإصابة في مباراة الأهلي وبتروجت التي أقيمت الأربعاء الماضى باستاد الكلية الحربية، في الجولة الثالثة لمرحلة الحسم ببطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي 3-2.

س: ما هو تشخيص إصابة أشرف داري؟

ج: الفحوصات أثبتت إصابة أشرف داري بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

س: ما المدة المتوقعة لغياب أشرف داري؟

ج: حسب الأنباء الواردة من الأهلي ، فإن أِشرف داري يحتاج إلى أربعة أسابيع للتعافي من الإصابة.

س: كيف سيواجه الجهاز الفني للأهلي مأزق إصابة أشرف داري؟

ج: سيلجأ عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي إلى ياسر إبراهيم للمشاركة بشكل أساسي بجوار رامي ربيعة فى خط الدفاع.

س: ماذا ينتظر الأهلي الفترة المقبلة؟

ج: ينتظر المارد الأحمر مباريات قوية في بطولة الدوري يستهلها بمواجهة حرس الحدود بعد غدٍ، الأحد، في الجولة الرابعة لمرحلة الحسم ببطولة الدوري، وسيواصل خوض مباريات الدوري على أن يستعد للحدث الأهم وهو المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في أمريكا التي ستقام خلال يونيو المقبل.