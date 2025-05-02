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عماد النحاس يعالج الأخطاء الدفاعية للأهلى قبل مواجهة حرس الحدود

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عماد النحاس يعالج الأخطاء الدفاعية للأهلى قبل مواجهة حرس الحدود

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الجمعة، 02 مايو 2025 03:00 م

يحرص عماد النحاس، المدير الفنى للنادى الأهلى، على علاج الأخطاء الدفاعية لفريقه قبل مواجهة حرس الحدود المقبلة بالدوري المصري.

ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة .

ويبحث عماد النحاس عن علاج للاخطاء الدفاعية التى ظهرت فى مباراة الاهلى الاخيرة بعدما تلقت شباك المارد الاحمر هدفين وكاد يخسر مباراة بتروجت لولا هدف جراديشار.


وحقق الاهلى فوزاً على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في آخر ظهور بالمسابقة المحلية.


ويتطلع الأهلي لتحقيق الانتصارات في جميع مبارياته القادمة مع تعثر بيراميدز صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط مع الأهلي لحسم لقب الدوري في النسخة الحالية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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