شكرا لقرائتكم خبر عن الألماني روجر شميت يعتذر عن تدريب الأهلي.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر الألماني روجر شميت عن تدريب فريق الكرة بالنادي الأهلي ، بعدما تلقى عرضاً جاداً ورسمياً من إدارة القلعة الحمراء لخلافة السويسري مارسيل كولر.

ودخل النادي الأهلي فى مفاوضات مكثفة مع الألماني شميت لتدريب الفريق، لكن المفاوضات لم تستغرق وقتاً طويلاً بسبب موقف المدرب الألماني الشهير الرافض لفكرة العمل فى قارة أفريقيا خلال الفترة الحالية.

وكان الأهلي قد وجه الشكر لـ مارسيل كولر بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

ويمتلك روجر شميت، البالغ من العمر 57 عامًا، سيرة ذاتية جيدة فقد وُلد في مدينة كيرسب الألمانية عام 1967، وبدأ مسيرته كلاعب في الدوريات الإقليمية قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب، وحقق شميت لقبي الدوري والكأس في النمسا مع ريد بول سالزبورغ في عام 2014.

وقاد باير ليفركوزن في الدوري الألماني، قبل أن يضيف إلى خزانته كأس الاتحاد الصيني مع بكين جوان في 2018، كما ترك بصمته في الدوري الهولندي بالفوز بكأس هولندا مع بي إس في آيندهوفن في 2022، ثم أصبح أول مدرب ألماني يحرز لقب الدوري البرتغالي الممتاز مع بنفيكا في 2023.

على صعيد متصل، خرج الألماني ماركو روزة من دائرة المُرشحين لتدريب الأهلي ، وبات في حكم المُستحيل أن يتعاقد الأهلي مع هذا المدرب لتدريب الفريق، رغم أن أنباء قوية ترددت خلال الساعات الماضية أن روزه هو الأقرب لتدريب الأهلي وأن المفاوضات معه مُتقدمة للغاية.

وأكد مصدر في الأهلي أن المدرب الألماني كان مُرشحاً بالفعل لتدريب الفريق لكن المفاوضات معه لم تتخط مرحلة "جس النبض"، ولم يحدث اتفاق، فتم إغلاق ملف التعاقد معه مُبكراً وسريعاً ليخرج من الصورة تماماً.

وشدد المصدر على أن ماركو روزه صاحب اسم كبير في أوروبا ولديه خبرات تدريبية كبيرة، لكن باب التفاوض معه لم يعد مفتوحاً عكس ما يُردده البعض خلال الساعات الماضية.

وأضاف المصدر، المفاوضات تتم حالياً مع مدربين آخرين لخلافة مارسيل كولر، موضحاً أن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق خرج هو الآخر من دائرة المُرشحين لتدريب الأهلي.