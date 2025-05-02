شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل تجديد عقد عبد الله السعيد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة التخطيط بنادى الزمالك تأجيل ملف تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الفريق - والذى ينتهى بنهاية الموسم - بشكل مؤقت خلال الفترة الجارية.

وجاء قرار لجنة التخطيط حتى لا يتشتت تفكير اللاعب ويفقد تركيزه، في ظل ارتبط الفريق بمباريات مهمة خلال الفترة الجارية، حيث ينافس الفريق على لقب الدورى، وكذلك نهائي كأس مصر.

وكلف مجلس إدارة نادى الزمالك الثنائى عمرو الجناينى وحازم إمام، عضوى لجنة التخطيط بالنادى، بإنهاء ملف تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم.

ورفع مسئولو نادى الزمالك قيمة العرض المالى المقدم إلى عبد الله السعيد لاعب الفريق، لتجديد عقده والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، في ظل تمسك الأبيض باستمرار اللاعب بين صفوفه، حيث رصد الزمالك 30 مليون جنيه لتجديد عقد اللاعب عن الموسم الواحد.

وكان عبد الله السعيد طلب 70 مليون جنيه لتجديد عقده لمدة موسمين، بالإضافة إلى منحة التعاقد، ما يوازى 35 مليون فى الموسم، وتمسك السعيد بمطالبه المالية، ومنح الإدارة مهلة حتى نهاية الموسم لحسم موقفهم سواء بالموافقة أو الرفض.

