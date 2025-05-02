شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: فى وقت الشدائد يظهر حب الناس وعظمة جمهور الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تغنى رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى فى عظمة جماهير ناديه بعد الانتقادات الأخيرة التى تعرض لها عقب مباراة بتروجت بالدوري المصري.

وكتب رامى ربيعة عبر حسابه على انستجرام :"في وقت الشدائد يظهر حب الناس وعظمة جمهور النادي الأهلي واحترامهم و مساندتهم لي.. أشكركم على دعمكم لي دوما لاني محتاج لكم دايما في ضهري و اعدكم ان ابذل قصاري جهدي لاسعادكم.. القادم افضل إن شاء الله"

ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

وحقق الاهلى فوزاً على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بالمسابقة المحلية.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الانتصارات في جميع مبارياته القادمة مع تعثر بيراميدز صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط مع الأهلي لحسم لقب الدوري في النسخة الحالية.