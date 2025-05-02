شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد الونش وبنتايج فى مباراة البنك الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الزمالك خدمات ثنائى الفريق، محمود حمدى الونش، ومحمود بنتايج أمام البنك الأهلى في المباراة المقبلة التي تجمع الفريقين بالجولة الرابعة من بطولة الدورى بمرحلة الحسم.

وغاب الونش وبنتايج عن الفريق في المباراة الماضية أمام المصرى للأيقاف بسبب تراكم البطاقات، على أن يعود الثنائي في المباراة المقبلة المقرر لها الاثنين المقبل ، واستعان بيسيرو بالثنائى محمد حمدى، ومصطفى الزنارى لتعويض غياب الونش وبنايج فى المباراة الماضية، لحين عودتهما من الإيقاف.

ويستأنف الزمالك تدريباته غد السبت ،استعدادا للمباراة المقبلة، بعد أن قرر البرتغالى جوزيه بيسيرو منح الفريق راحة اليوم الجمعة من التدريبات .

وتعادل فريق الزمالك مع المصري أمس ، الخميس، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 39 نقطة.