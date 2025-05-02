شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص كاحل كريم الدبيس لتحديد موقفه من مباراة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

يخضع كريم الدبيس الظهير الأيسر للنادى الاهلى لفحص طبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق لتحديد موقفه النهائى من مباراة حرس الحدود بالدوري المصري.

وعانى كريم الدبيس من الإصابة بكدمة فى الكاحل تسببت فى غيابه عن مباراتى صن داونز بدوري أبطال أفريقيا ومباراة بتروجت، بعد تعرضه للإصابة فى مباراة بيراميدز بالدورى.

ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

وحقق الأهلى فوزاً على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في آخر ظهور بالمسابقة المحلية.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته القادمة مع تعثر بيراميدز صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط مع الأهلي لحسم لقب الدوري فى النسخة الحالية.