العاصمة السعودية تتحول إلى حلبة عالمية في عطلة "سينكو دي مايو"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة نزال مرتقب مساء الأحد، يجمع بين أسطورة الملاكمة المكسيكي ساول "كانيلو" ألفاريس، وبطل الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) الكوبي وليام سكول، في مواجهة تهدف إلى توحيد ألقاب وزن فوق المتوسط.

ويعد هذا النزال هو الأول من نوعه للملاكم المكسيكي خارج قارة أميركا الشمالية، منذ انطلاق مسيرته الاحترافية قبل نحو عقدين من الزمن. ويأتي الحدث ضمن برنامج "موسم الرياض" الترويجي، بعد أن وقع ألفاريس في شباط (فبراير) الماضي عقدًا يمتد لأربعة نزالات مع المنظمين في المملكة.

ألفاريس، البالغ من العمر 34 عامًا، يملك سجلًا لافتًا في رياضة الملاكمة، مع 62 فوزًا، منها 39 بالضربة القاضية، إلى جانب تعادلين وهزيمتين. وقد عبّر خلال مؤتمر صحافي في الرياض عن ثقته بخبرته، قائلًا: "صدقوني، هذا ليس جديدًا بالنسبة لي. لكن بالنسبة له (سكول)، سيكون الأمر مختلفًا بالتأكيد".

سينكو دي مايو ومواجهة مفتوحة

جاء اختيار توقيت النزال تزامنًا مع نهاية أسبوع "سينكو دي مايو"، وهي مناسبة قومية لدى المكسيك تُحيي ذكرى انتصار الجيش المكسيكي على القوات الفرنسية في معركة بويبلا في 5 أيار (مايو) 1862، ما يمنح النزال طابعًا رمزيًا خاصًا للملاكم المكسيكي وجمهوره.

وكان ألفاريس قد خاض آخر نزال له في أيلول (سبتمبر) الماضي ضد الأميركي إدغار بيرلانغا، حيث حقق فوزًا بصعوبة بقرار بالإجماع. وقد خسر لاحقًا حزام الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) بعد أن فضّل مواجهة بيرلانغا على التحدي الإلزامي الذي مثّله سكول آنذاك.

سكول يدخل الحلبة بثقة

من جانبه، يدخل الملاكم الكوبي وليام سكول (32 عامًا) إلى الحلبة بسجل خالٍ من الهزائم، يشمل 23 فوزًا، منها 9 بالضربة القاضية. وقد أبدى ثقته خلال تصريح لوكالة فرانس برس، قائلاً: "هذا نزال، وأنا مستعد لخوضه في أي وقت"، مضيفًا: "كانيلو ملاكم رائع. إنه نزال صعب، لكنه رجل آخر. أتطلع للفوز بما هو لي أيضًا".

وفيما ترجّح التوقعات كفة ألفاريس، يرى البعض أن هذا النزال قد يكون مقدمة تمهيدية لمواجهة محتملة أمام الأميركي تيرينس كروفورد في وقت لاحق من هذا العام، وهي مواجهة يُشاع أنها دخلت مراحلها النهائية من المفاوضات.

السعودية والملاكمة: حضور متزايد

يمثل تنظيم هذا النزال استمرارًا لانخراط السعودية المتزايد في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، ضمن مساعيها لتعزيز مكانتها في المشهد الرياضي الدولي. وتواصل المملكة توسيع استثماراتها في الرياضات القتالية وسباقات السيارات وكرة القدم، ضمن رؤية تسعى إلى تنويع الاقتصاد والارتقاء بالبنية الترفيهية والرياضية.