شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بنهاية الجولة الثالثة من مرحلة الحسم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

انتهت مباريات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الزمالك مع المصري البورسعيدي التى انتهت بالتعادل السلبى.

ترتيب الدوري المصري

الصدارة لا تزال لفريق بيراميدز الذي يحتل المركز الأول برصيد 47 نقطة، ويليه الأهلي برصيد 43 نقطة.

وفي المجموعة الثانية أو مجموعة الهروب من الهبوط، يتواجد فريق مودرن سبورت في المركز التاسع والأخير برصيد 12 نقطة فقط، ويتواجد الإسماعيلي في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

ترتيب هدافى الدوري المصري





لا يزال الصراع على جائزة أفضل هداف في الدوري المصري لموسم 2024-2025 مشتعلا مع الاقتراب من النهاية.

ويتصدر إمام عاشور لاعب وسط الأهلي وناصر منسي مهاجم الزمالك وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي الترتيب، رغم أن الثلاثي لم يسجل في الجولة الحالية.

ترتيب الهدافين بعد نهاية الجولة الثالثة للمرحلة النهائية



1- إمام عاشور - الأهلي - 9 أهداف

= - ناصر منسي - الزمالك - 9 أهداف

= - أسامة فيصل - البنك الأهلي - 9 أهداف

2 - محمد علي بن حمودة - غزل المحلة - 8 أهداف

= - شادي حسين - زد - 8 أهداف

3 - فيستون ماييلي - بيراميدز - 7 أهداف

= - عمرو ناصر - فاركو - 7 أهداف

= ياو أنور - البنك الأهلي - 7 أهداف

= صلاح محسن - المصري - 7 أهداف

4 - مصطفى فتحي - بيراميدز - 6 أهداف

= - محمود زلاكة - سيراميكا كليوباترا - 6 أهداف

الفلسطيني وسام أبو علي حصد جائزة هداف الدوري المصري عن الموسم الماضي بعدما سجل 18 هدفا منذ انضمامه للأهلي في يناير 2024.