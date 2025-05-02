شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات حاسمة تنتظر الإسماعيلى في شهر مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، 6 مواجهات حاسمة في مشواره خلال بطولتى دورى nile مرحلة تفادى الهبوط أو كأس عاصمة مصر خلال شهر مايو الجارى.

ويخوض الإسماعيلى خلال شهر مايو 6 مواجهات نستعرضها في التقرير التالى..

2 مايو: سموحة والإسماعيلى "الدورى"

7 مايو: الإسماعيلى وإنبى "الدورى"

15 مايو: الإسماعيلى ومودرن سبورت "الدورى"

20 مايو: طلائع الجيش والإسماعيلى "كأس عاصمة مصر"

25 مايو: الإسماعيلى والجونة "الدورى"

29 مايو: غزل المحلة والإسماعيلى "الدورى"

ويعكف تامر مصطفى حاليا على دراسة مباريات سموحة الماضية من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق السكندرى لوضع الخطة المناسبة لحصد النقاط الثلاثة.

ويأمل تامر مصطفى فى العودة سريعا لسكة الانتصارات بعد تلقى الهزيمة الأولى له مع الإسماعيلى بعد 5 مباريات لم يعرف فيها السقوط، حيث نجح فى الفوز فى مباراتين وتعادل 3 لقاءات وجاءت بالفوز على طلائع الجيش فى الدورى بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز فى كأس عاصمة مصر، ثم التعادل مع الاتحاد السكندرى فى الدورى، قبل أن يفوز على الاتحاد فى كأس عاصمة مصر ويخطف بطاقة التأهل لربع النهائى على حساب بيراميدز، ثم التعادل سلبيا مع الطلائع قبل السقوط أمام زد، سجل لاعبو الإسماعيلى تحت قيادته 5 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف وحافظ على نظافة الشباك فى 4 مباريات.