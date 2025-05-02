شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلى، في الجولة الرابعة من جولات مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز، حيث يقع الزمالك فى مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري.

تقام المباراة فى الثامنة من مساء يوم الاثنين الموافق 5 مايوالجارى، ويخوض الزمالك المباريات المتبقية فى بطولة الدورى رافعا شعار لابديل عن الفوز ، خاصة وأن هذه المباريات تحسم بطل الدورى هذا الموسم .

وجاء جدول مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدورى كالتالى..

1- البنك الأهلي × الزمالك

الإثنين 5 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

2- سيراميكا × الزمالك

الجمعة 9 مايو – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

3- الزمالك × بيراميدز

الثلاثاء 13 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

4- بتروجيت × الزمالك

السبت 24 مايو – (لم يُحدد التوقيت بعد)

5- الزمالك × فاركو

الأحد 1 يونيو – (لم يُحدد التوقيت بعد).

