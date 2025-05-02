شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الجمعة، مباراتين ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، حيث يستضيف سموحة نظيره الإسماعيلي في الخامسة مساء، على استاد الإسكندرية، فيما يلعب زد مع طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة.

ويدخل فريق سموحة مباراة اليوم، بحثا عن تحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول الدوري، بعد تعادله الإيجابي مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الماضية، ويرغب في استعادة الانتصارات بعد سلسلة من العروض غير المرضية للموج الأزرق.

فيما يبحث الإسماعيلي عن تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية، وتعويض الهزيمة المفاجئة من زد في الجولة الماضية، على أرضه ووسط جماهيره، وللابتعاد عن مناطق الهبوط في المجموعة الثانية، حيث يحتل المركز الأخير في مجموعة الهبوط إلى دوري المحترفين، ويحتاج إلى تحقيق نتائج قوية لضمان البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

ويحتل فيرق سموحة المركز الخامس في مجموعة الهبوط برصيد 21 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز الثامن برصيد 18 نقطة، ويواجه شبح الهبوط إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل.

في المقابل، يستضيف زد نظيره طلائع الجيش مساء اليوم في مبارا قوية ، يسعى خلالها زد لمواصلة الانتصارات بعد فوزه الأخير على الإسماعيلي، من أجل تصحيح مساره بعد سلسلة من العروض غير المرضية دفعته للتواجد في مجموعة الهبوط والابتعاد عن المراكز الأولى في جدول المسابقة.

فيما يسعى طلائع الجيش لتحقيق الانتصار وتعويض الخسارة الأخيرة من الاتحاد السكندري، في الظهور الأول للفريق العسكري تحت قيادة هيثم شعبان، والذي تولى المهمة بدلا من عبد الحميد بسيوني الذي استقال من منصبه، حيث يرغب في استعادة عروضه القوية.

ويحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط برصيد 27 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع برصيد 21 نقطة.