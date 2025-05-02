الامارات | بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو «البدلة» تنطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم بصالة مبادلة أرينا في أبوظبي الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو حتى بعد غد، وتستقطب نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتم تخصيص الجولة الثالثة لمنافسات فئة «البدلة» في مختلف المراحل السنية من البراعم والأشبال والناشئين والشباب والكبار والأساتذة، وستشهد نزالات على درجة عالية من الجودة الفنية، تعكس تطور أداء اللاعبين نتيجة الخبرة المتراكمة والمشاركة المنتظمة في البطولات، وتشكل هذه الفئات كافة ركائز مهمة في مسيرة تطور اللعبة، كونها تُعدّ خزاناً استراتيجياً يزخر بالمواهب والخبرات.

وأكّد رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عبدالله سالم الزعابي، أن البطولة تعكس التزام الاتحاد بتوفير بيئة تنافسية عالية المستوى، تجمع بين نخبة الأبطال المحترفين واللاعبين الصاعدين، بما يسهم في صقل المهارات، وتبادل الخبرات، ورفع وتيرة الأداء الفني، وأضاف أن مشاركة مجموعة من نخبة المحترفين في البطولة يشكل حافزاً إضافياً للجيل الجديد، ويدفعهم إلى تقديم أفضل ما لديهم على البساط، إلى جانب إسهامه في ترسيخ ثقافة التفوق والانضباط واستدامة التميّز.

وتتواصل فعاليات الجولة الثالثة في يومها الثاني بمنافسات الناشئين تحت 14 و16 عاماً، فيما تُختتم في اليوم الثالث بمنافسات البراعم والأشبال، ما يؤكّد التزام الاتحاد برعاية المواهب في مختلف المراحل العمرية، وترسيخ مكانة البطولة منصةً مهمةً تسهم في بناء قاعدة قوية من اللاعبين المتميّزين.