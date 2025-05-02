الامارات | البطائح «ملك» كرة «الصالات».. ورقم قياسي للمدرب الهولي 

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت لجنة كرة الصالات في اتحاد كرة القدم منافسات الموسم الحالي (2024-2025) بتتويج نادي البطائح بطلاً للدوري، بعد فوزه على خورفكان 4-صفر في إياب المباراة النهائية، أول من أمس، وهو اللقب الذي قاد البطائح إلى العلامة الكاملة بفوزه بجميع البطولات الرسمية التي نظمتها لجنة الصالات (الدوري وكأس السوبر وكأس الإمارات).

وشهد الموسم المنتهي تسعة مشاهد فنية وإدارية لافتة، أسهمت في قوة المنافسة، وهي كما يلي:

عودة المنتخب

شهد الموسم الحالي إعادة تشكيل المنتخب الوطني لكرة الصالات، بعد غيابه عن التجمعات التدريبية والحضور الدولي، إذ شهدت بطولات الموسم الحالي خوض «الأبيض» مباريات ودية.

نهائيات البطائح وخورفكان

خاض فريقا البطائح وخورفكان جميع المباريات النهائية لبطولات الموسم في مشهد فني نادر يعكس قيمة الفريقين، واهتمام إدارتي الناديين باستدامة تطورهما بشكل منتظم، إذ خاض الفريقان أربع مباريات نهائية فاز بها البطائح جميعاً، من ضمنها مباراتا الدوري.

عقدة الحمرية

خاض فريق البطائح 22 مباراة في بطولة الدوري، تمكن خلالها من الفوز أو التعادل أمام جميع الفرق، باستثناء فريق الحمرية الذي خسر أمامه (3-6)، وتعادل معه (2-2)، وتُعدُّ عقدة البطائح الوحيدة في الموسم الحالي.

العلامة الكاملة

نجح فريق البطائح، بقيادة مدربه المواطن عدنان الهولي، في الحفاظ على الإنجاز نفسه الذي حققه في الموسم الماضي، متمثلاً بالفوز بجميع بطولات الموسم (العلامة الكاملة)، وهي

المرة الثالثة يحققها الفريق منذ تأسيسه.

عدنان الهولي

تفوق المدرب المواطن، عدنان الهولي، على المدربين الأجانب بعدد البطولات التي حققها، إذ حقق اللقب الـ13 في مسيرته كمدرب في الصالات، إضافة إلى فوزه بـ19 مباراة نهائية.

معادلة رقم الوصل

نجح فريق البطائح في معادلة فريق الوصل بعدد البطولات المحلية التي حققها عندما كان الأخير يشارك في منافسات كرة قدم الصالات، بواقع 12 بطولة لكل منهما، بينما يتفوق البطائح بعدد البطولات الإجمالية بإضافة بطولة خورفكان الدولية.

مشاركة خاصة

شهد الموسم الحالي مشاركة أربعة فرق خاصة في البطولة، وهي «الإقامة وشؤون الأجانب دبي»، و«اليرموك»، و«النجوم»، و«فليتوود يونايتد»، في مشاركة أثرت الجانب الفني للبطولة، خصوصاً «الإقامة وشؤون الأجانب دبي»، وهو الفريق الذي تفوق على فرق لها تاريخ معروف بالمنافسات، مثل دبا الحصن، والحمرية، ووصل إلى الدور نصف النهائي للدوري.

بريق كلباء

نجح فريق كلباء في أن يكون نداً ومنافساً قوياً لجميع الفرق، وكان قريباً من الوصول إلى المباراة النهائية، عندما تغلب على البطائح (المتوج باللقب) في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي (4-3)، قبل أن يودّع المنافسات بخسارة مباراة الإياب بركلات الترجيح.

عودة المقيمين

شهد الموسم المنتهي لكرة الصالات السماح للاعبين المقيمين من الجنسيات الأجنبية بالمشاركة في المنافسات، بعد غيابهم عن المشاركة في الموسم الماضي.