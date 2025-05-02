الامارات | مدرب بني ياس مرشح لخلافة سوموديكا في رابيد بوخارست

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «سبورت» الرومانية أن مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسايلا، بات مرشحاً لتولي تدريب فريق رابيد بوخارست بداية من الموسم المقبل، وذلك عقب إعلان مدرب فريق رابيد بوخارست، ماريوس سوموديكا، رحيله عن منصبه، بعد الخسارة في نصف نهائي كأس رومانيا أمام هيرمانشتات.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة المرشحين تضم أسماء عدة، من بينها إيسايلا، المدرب السابق للمنتخب الوطني الروماني تحت 21 عاماً، موضحة أن عقده الحالي مع بني ياس ينتهي بنهاية الموسم الجاري، كما ذكّرت بأنه كان قريباً من تولي المسؤولية الفنية لفريق رابيد بوخارست قبل عامين.

وأضافت الصحيفة أن ملف دانيال إيسايلا يلقى قبولاً لدى مالك النادي، رجل الأعمال دان توكو، الذي يُقدِّر خبرة المدرب الطويلة في العمل الفني، واهتمامه بالمشاريع طويلة الأجل، إضافة إلى قدرته على بناء الفرق وتطويرها. ويملك إيسايلا (52 عاماً) سجلاً حافلاً، إذ لعب خلال مسيرته مع أندية تراكتورول براشوف وإف سي براشوف ورابيد بوخارست، قبل أن يعتزل كرة القدم عام 2006.

وفي عام 2014، شغل منصب مساعد مدرب المنتخب الوطني الروماني، كما قاد المنتخب تحت 21 عاماً بين 2016 و2018، وبدأ مسيرته في المنطقة الخليجية بتولي قيادة فريق الحزم السعودي 2018-2020. وانتقل دانيال إيسايلا لتدريب فريق بني ياس في 2020، ونجح في بناء فريق قاده إلى احتلال المركز الثاني في جدول الترتيب، وانتقل بعدها لتدريب عجمان في 2023، وقاد خورفكان في 2024، قبل أن يعود مجدداً إلى «السماوي» بداية العام الجاري.

وخلال مسيرته التدريبية، أحرز إيسايلا لقب كأس رومانيا 2013-2014، وكأس السوبر الرومانية 2014.