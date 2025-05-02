الامارات | بني ياس يهدي نقاط «الملك» إلى شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح الشارقة الفرصة لشباب الأهلي للتتويج رسمياً بلقب دوري أدنوك للمحترفين، في مباراته المنتظرة أمام الوصل، غداً، في افتتاح الجولة الـ23، بعدما خسر أمام ضيفه بني ياس، 1-2، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ20، الذي جرى على استاد الشارقة أمس.

وبات شباب الأهلي على بُعد نقطة واحدة من حسم صراع اللقب لمصلحته، إذ يحتاج إلى التعادل أمام الوصل في المباراة التي ستُقام في زعبيل، لإعلانه بطلاً للدوري.

وتجمد رصيد الشارقة بتلك الخسارة عند 45 نقطة، بفارق 11 نقطة عن شباب الأهلي، بينما رفع بني ياس رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ10.

وفوّت الشارقة على نفسه فرصة تحقيق فوز كان في المتناول، بعدما خاض بني ياس اللقاء منذ الدقيقة «13» بـ10 لاعبين، على وقع طرد قائده فواز عوانة، لتدخله الخشن في حق لوان بيريرا.

وجاء سيناريو اللقاء متقلباً، حينما دخل بني ياس المواجهة بصلابة دفاعية، ورغم ذلك كاد أن يُباغت مستضيفه بالهدف الأول بعد كرة ثابتة تهيأت أمام ماتس جوهان، سددها في العارضة «11».

واحتاج أصحاب الأرض إلى 29 دقيقة قبل أن يصنع كايو لوكاس أول فرصة خطرة، حيث مرر كرة أرضية إلى نيغاسميتش، الذي سدد كرة قوية أنقذها الحارس فهد الظنحاني على مرتين.

واشتد ضغط الشارقة الهجومي، وأنقذ الظنحاني مرماه من هدف مُحقق من تسديدة كورنادو، قبل أن ترتد إلى كايو لوكاس، فوضعها بجوار القائم.

وجاء ردّ الفريق الزائر قاسياً، حين تمكن سامويل سوزا من وضع فريقه في المقدمة بعد تمريرة يوسف نيكيتيه، فتابعها بتسديدة في المرمى «35».

ومن هجمة مرتدة منظمة، أضاف يوسف نيكيتيه الهدف الثاني للسماوي، بعد كرة طولية تلقاها في عُمق دفاعات الشارقة، فسدد بيسراه على يمين الحارس «38». وحرمت العارضة الشارقة العودة إلى المباراة، بعدما تصدت لتسديدة كايو لوكاس لتستقر بعد ذلك خارج الملعب «43».

ودخل الشارقة الشوط الثاني باندفاع هجومي، بفضل التبديلات التي أجراها، مدربه أولاريو كوزمين، الذي زجّ بالثنائي عادل تاعرابت وفراس بالعربي، ليتعرض بني ياس لحصار تألق معه الحارس فهد الظنحاني في العديد من المناسبات، إلى أن نجح كايو لوكاس من تسجيل هدف تقليص الفارق «69».