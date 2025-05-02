الامارات | مباريات اليـوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
مان سيتي - وولفرهامبتون 23:00
رايو فاليكانو - خيتافي 23:00
تورينو - فينيزيا 22:45
الدوري السعودي
الاتفاق - الخليج 19:50
الفيحاء - ضمك 22:05
القادسية - الخلود 22:00
الدوري الألماني
هايدنهايم - بوخوم 22:30
الدوري الفرنسي
نيس - ستاد ريمس 22:45
سموحة - الإسماعيلي 18:00
زد إف سي - طلائع الجيش 21:00
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App