كونفرنس ليغ: تشلسي يخطو بقوة نحو النهائي

الرياص - اسماء السيد - ستوكهولم : خطا تشلسي الانكليزي خطوة عملاقة نحو بلوغ نهائي مسابقة "كونفرنس ليغ" لكرة القدم بفوزه على مضيفه ديورغاردن السويدي 4 1 في ذهاب نصف النهائي الذي شهد ايضا فوز ريال بيتيس الاسباني على ضيفه فيورنتينا الايطالي 2 1 الخميس.

في المباراة الاولى، باتت الطريق معبدة امام النادي اللندني نحو بلوغ نهائي المسابقة التي استحدثت موسم 2021 2022، قبل أن يستضيف مباراة الإياب في "ستامفورد بريدج" الخميس المقبل.

ويدين "بلوز" بفوزه الى أهداف جايدون سانشو (12) ونوني مادويكي (43) والسنغالي نيكولاس جاكسون (59 و65)، قبل أن يقلص إيزاك أليماييهو مولوغيتا النتيجة لأصحاب الأرض (68).

وكان جاكسون نفسه قاد تشلسي الى فوز ثمين على ايفرتون بتسجيله هدف اللقاء الوحيد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الانكليزي، ما منحه المركز الخامس الاخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد منح الدوري الممتاز مقعد إضافي للموسم المقبل.

والمشاركة في دوري الأبطال تشكل دائما الأولوية بالنسبة لفريق من عيار تشلسي، لكنه لن يفرط بالتأكيد بفرصة الفوز بلقب "كونفرنس ليغ" وإكمال الرباعية القارية، بعدما سبق له الفوز بكأس الكؤوس عامي 1971 و1998، دوري الأبطال عامي 2012 و2021 ويوروبا ليغ عامي 2013 و2019.

وفي الثانية، انتزع ريال بيتيس الافضلية في مواجهته القوية امام فيورنتينا بفوزه عليه ذهابا 2 1 في المواجهة الرسمية الاولى على الاطلاق بين الفريقين.

وسجل هدفي النادي الاندلسي المغربي عبد الصمد الزلزولي (6) والبرازيلي انتوني (64)، فيما سجل للفريق الايطالي لوكا رانييري (73).

ولا يزال "فيولا" في خضم الصراع على خوض دوري الأبطال الموسم المقبل، إذ يحتل المركز الثامن في الدوري المحلي، بفارق ثلاث نقاط فقط عن يوفنتوس الرابع قبل أربع مراحل على الختام.