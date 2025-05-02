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القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، الاستعداد لمواجهة منتخب زامبيا المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، التى تقام فى مصر، والمؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي.



ترتيب مجموعة منتخب مصر للشباب

ترتيب مجموعة منتخب مصر للشباب بعد الهزيمة من سيراليون

يتصدر منتخب سيراليون المجموعة برصيد 4 نقاط، خلفه منتخب مصر بـ3 نقاط، ويحل منتخب جنوب إفريقيا ثالثا بنفس الرصيد، ثم يأتي منتخب زامبيا رابعا برصيد نقطة، وتنزانيا خامسا بدون رصيد من النقاط.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون.

مجموعة منتخب مصر للشباب

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

قائمة منتخب مصر للشباب

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.