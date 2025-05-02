شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الموافقة على سفر أحمد حمدي إلى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

يسود اتجاه داخل نادى الزمالك إلى سفر أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى ألمانيا قبل المشاركة فى المباريات من أجل الإطمئنان على سير جراحة الرباط الصليبي مع الطبيب المختص الذى أجرى له العملية.

ويأتى اتجاه نادى الزمالك، بناءاً على رغبة أحمد حمدي الذى أبدى تخوفاً شديداً من مشاركته فى المباريات،رغم جاهزيته ودخوله فى التدريبات الجماعية،إلا أن اللاعب،طلب السفر إلى ألمانيا من أجل الإطمئنان بنفسه وأخذ مشورة الطبيب الألماني.

وابتعد حمدى عن المشاركة فى المباريات طوال الأيام الماضية رغم إنهاء البرنامج التأهيلي الخاص بجراحة الرباط الصليبي،وتواجده فى التدريبات الجماعية، إلا أن البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق يرفض الضغط على اللاعب ولديه رغبة فى تنفيذ طلبه.