شكرا لقرائتكم خبر عن متعب وعاشور وشوبير ونجوم الرياضة فى عزاء والدة أسامة عرابى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

حرص نجوم الرياضة على حضور عزاء والدة أسامة عرابي نجم النادي الأهلي الأسبق ومنتخب مصر، والذى أقيم في مسجد مسجد عمر مكرم.

حضر العزاء نجوم الرياضة والإعلام منهم عماد متعب، وعادل عبد الرحمن، وإمام عاشور، ومصطفى شوبير، ووليد سليمان، وعلاء ميهوب، ومحمد حشيش، وشطة، وطارق مصطفى، وسامى الشيشينى، وعصام عبده، وعمر الأيوبى، ولطفى السقعان، وعادل عطية، ووليد ماهر.



إمام عاشور ومصطفى شوبير فى عزاء والدة أسامة عرابى



إمام عاشور ومصطفى شوبير