شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على لقب دورى nile.

واستأنف فريق الأهلى تدريباته أمس، استعدادا لمباراة حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على لقب دورى nile، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة.

ولاتزال المنافسة على أشدها بين بيراميدز والأهلى والزمالك على انتزاع لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم، خاصة بعدما وصلت المسابقة لمراحلها الحاسمة، حيث تتبقى 5 جولات على نهاية الموسم الاستثنائي، والذي يلعب بنظام جديد، من أجل التغلب على أزمة تأخر انتهاء الموسم وطول فترة المنافسات.

ويتربع بيراميدز على صدارة الدوري المصري برصيد 47 نقطة، ويأتي الأهلي فى المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري حتى نهاية الموسم 2024 / 2025:

الأحد 4 مايو

الأهلي وحرس الحدود 8 مساءً.

الخميس 8 مايو

الأهلي مع المصرى 8 مساءً.

الثلاثاء 13 مايو

سيراميكا مع الأهلي 5 مساءً

السبت 17 مايو

الأهلي مع البنك الأهلى 8 مساءً.

الأحد 25 مايو

الأهلي مع فاركو "لم يتم تحديد موعدها".