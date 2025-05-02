شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح: بيسيرو فشل فى إدارة مباراة المصرى وروح لاعبى الزمالك غائبة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأبيض، يتحمل مسئولية التعادل المخيب أمام المصري، مشيرًا إلى أن المدرب فشل في إدارة اللقاء فنيًا وتكتيكيًا، خاصة فيما يتعلق بالتأخر في إجراء التبديلات.

وتعادل الزمالك مع المصرى البورسعيدي سلبياً فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

وجاءت تصريحات وليد صلاح خلال استضافته في برنامج عبر تليفزيون الخليج 365 مع الإعلامي وليد ماهر، حيث أوضح أن الزمالك لم يُظهر أي ردة فعل حقيقية طوال مجريات المباراة، واصفًا أداء اللاعبين بأنه "بلا روح"، وهو ما انعكس على النتيجة.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن بيسيرو اعتمد على طريقة لعب دفاعية، ولم يحاول تغييرها سوى في الدقيقة 84 حين دفع باللاعب إيشو بدلاً من المدافع مصطفى الزناري، وهو تغيير جاء متأخرًا جدًا ولم يُحدث الفارق المطلوب.

وفي تقييمه لموقف الزمالك هذا الموسم، شدد وليد صلاح عبد اللطيف على أن الفريق بات خارج المنافسة على لقب الدوري الممتاز، بل وحتى المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا أصبح بعيد المنال، حتى في حال حصول الزمالك على الثلاث نقاط في حال خصمها من غريمه التقليدي الأهلي.

وأضاف أن استمرار الأداء بهذا الشكل يضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة الفريق على إنهاء الموسم بالشكل اللائق، مطالبًا بمراجعة فنية عاجلة تعيد الروح والانضباط التكتيكي إلى الفريق الأبيض.