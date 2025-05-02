شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: هناك مفاوضات لتدريب حراس مرمى منتخب العراق وكيروش صعب يدرب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

كشف عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، عن دخوله في مفاوضات خلال الفترة الأخيرة، لتدريب حراس مرمى منتخب العراق، برفقة جهاز هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للفراعنة.

وقال الحضري عبر برنامج "ملعب أون": "كوبر وكيروش فكرهم واحد ومن أفضل المدربين الذين عملت معهم، وهناك مفاوضات مع منتخب العراق في الفترة الحالية ضمن الجهاز الفني لهيكتور كوبر".

وأضاف عصام الحضري: "صعب أن يدرب كيروش النادي الأهلي، لأنه لا يفضل تدريب الأندية ويفضل المنتخبات فقط".

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي سيف زاهر، أن النادي الأهلي أنهى توقيع العقود مع المدير الفني الأجنبي الجديد لخلافة السويسري مارسيل كولر في تدريب الفريق، والذي رحل عقب خروج الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز بهدف لمثله.

وقال سيف زاهر عبر برنامج "ملعب أون": "الأهلي أتم اتفاقه مع المدرب الأجنبي الجديد وتم الاتفاق على الأفراد الذين سيستمرون من الجهاز الحالي ضمن جهازه وتم توقيع العقود".

وكان الأهلي استعان بعماد النحاس لتولي تدريب الفريق بشكل مؤقت، حتى إتمام التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.