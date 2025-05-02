شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وسبورتنج فى نهائى كأس مصر لكرة السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

أسدل الستار على منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر لكرة السلة سيدات، الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بمشاركة فرق، الأهلي والصيد وهليوبوليس وسبورتنج.

وشهد الدور تأهل كل من الأهلي وسبورتنج للمباراة النهائية، فيما سيخوض الصيد وهليوبوليس لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتأهل النادي الأهلي، للمباراة النهائية بعد الفوز على نظيره الصيد بنتيجة 79/54، فيما تأهل سبورتنج على حساب هليوبوليس، بنتيجة 77/72.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي وسبورتنج في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، يوم السبت المقبل الموافق 3 مايو الجاري، ويسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الصيد وهليوبوليس.