شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن قائمته لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الثانية من مجموعة الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفني لفريق سموحة عن قائمة الفريق التي تستعد لخوض مواجهة قوية أمام الإسماعيلي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مجموعة الهبوط ضمن بطولة دوري Nile المصري الممتاز.

وتقام المباراة المرتقبة بين الفريقين على ملعب الإسماعيلي، وسط سعى مشترك من كلا الطرفين لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح دفعة في سباق البقاء بالدوري.

في حراسة المرمى: الهاني سليمان – حسين تيمور.

في خط الدفاع: هشام حافظ – بركات حجاج – ميدو مصطفى – محمد ربيعة – عبد الرحمن عامر.

في خط الوسط: عمرو السيسي – محمد كونيه – الحبيب أحمد – أبو بكر ليادي – محمد زيكا – محمد مكرونة – محمود صابر – عبد الكبير الوادي – شريف رضا – أحمد إيهاب.

في خط الهجوم: مصطفى البدري – صامويل أماني – محمد سالم.

ويسعى فريق سموحة لحصد النقاط الثلاث من مواجهة الدراويش، من أجل تعزيز موقفه في جدول الترتيب والابتعاد عن مراكز الخطر، خاصة في ظل المنافسة المحتدمة في مجموعة الهبوط.