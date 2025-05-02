شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 1 –5 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 1 –5 – 2025، العديد من الأخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها زيزو يتدرب على الرمال بقميص منتخب مصر، وكل ما تريد معرفته عن فيتور برونو المرشح لتدريب الأهلي، والزمالك يعلن إصابة أحمد فتوح بتمزق فى عضلة السمانة.

زيزو يتدرب على الرمال بقميص منتخب مصر.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا لأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر أثناء التدريب على الرمال، فى الوقت الذى يغيب فيه عن تدريبات الزمالك.

كل ما تريد معرفته عن فيتور برونو المرشح لتدريب الأهلي

انضم البرتغالي، فيتور برونو المدير الفني السابق لفريق بورتو البرتغالي إلى قائمة المدربين المرشحين لتدريب الأهلي، خلال الفترة القادمة، خلفا للسويسري مارسيل كولر

الزمالك يعلن إصابة أحمد فتوح بتمزق فى عضلة السمانة

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب أحمد فتوح الظهير

الزمالك يتعادل سلبيا مع المصرى فى الدورى.. فيديو

تعادل الزمالك مع المصرى البورسعيدي سلبياً فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ناشئات الأهلى يفوزن على مسار بثلاثية ويتوجن ببطولة دورى الكرة النسائية

نجح فريق الأهلى لكرة القدم النسائية مواليد 2009، فى التتويج بلقب دورى بطولة الناشئات لكرة القدم النسائية رسميًا بعد فوزه على فريق مسار بثلاثية.



الزمالك يكلف الجناينى وإمام بانهاء ملف تجديد عبد الله السعيد

كلف مجلس إدارة نادى الزمالك الثنائى عمرو الجناينى وحازم إمام، عضوا لجنة التخطيط بالنادى بإنهاء ملف تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم.

البنك الأهلى يفوز على سيراميكا 4 - 2 فى بطولة الدورى

نجح فريق البنك الأهلى في الفوز على سيراميكا بأربع أهداف مقابل هدفين.

أشرف داري يخضع لفحص طبي للاطمئنان على "شد الخلفية"

يفحص الجهاز الطبي بالنادي الأهلي المغربي أشرف داري مدافع الفريق بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بتروجت أمس الأربعاء

أسامة نبيه يعالج أخطاء منتخب الشباب من أجل الصعود مباشرة

يعكف أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة سيراليون التي خسرها الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف.