7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 1 –5 – 2025، العديد من الأخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها، الزمالك يتعادل سلبيا مع المصرى فى الدورى، وكل ما تريد معرفته عن فيتور برونو المرشح لتدريب الأهلي، وزيزو يتدرب على الرمال بقميص منتخب مصر، والزمالك يعلن إصابة أحمد فتوح بتمزق فى عضلة السمانة.

الزمالك يتعادل سلبيا مع المصرى فى الدورى.. فيديو

تعادل الزمالك مع المصرى البورسعيدي سلبياً فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كل ما تريد معرفته عن فيتور برونو المرشح لتدريب الأهلي

انضم البرتغالي، فيتور برونو المدير الفني السابق لفريق بورتو البرتغالي إلى قائمة المدربين المرشحين لتدريب الأهلي، خلال الفترة القادمة، خلفا للسويسري مارسيل كولر

زيزو يتدرب على الرمال بقميص منتخب مصر.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا لأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر أثناء التدريب على الرمال، فى الوقت الذى يغيب فيه عن تدريبات الزمالك.

الزمالك يعلن إصابة أحمد فتوح بتمزق فى عضلة السمانة

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب أحمد فتوح الظهير

ناشئات الأهلى يفوزن على مسار بثلاثية ويتوجن ببطولة دورى الكرة النسائية

نجح فريق الأهلى لكرة القدم النسائية مواليد 2009، فى التتويج بلقب دورى بطولة الناشئات لكرة القدم النسائية رسميًا بعد فوزه على فريق مسار بثلاثية.



الزمالك يكلف الجناينى وإمام بانهاء ملف تجديد عبد الله السعيد

كلف مجلس إدارة نادى الزمالك الثنائى عمرو الجناينى وحازم إمام، عضوا لجنة التخطيط بالنادى بإنهاء ملف تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم.

البنك الأهلى يفوز على سيراميكا 4 - 2 فى بطولة الدورى

نجح فريق البنك الأهلى في الفوز على سيراميكا بأربع أهداف مقابل هدفين.