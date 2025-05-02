شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الأهلي وقع العقود مع المدير الفنى الأجنبى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن النادي الأهلي أنهى توقيع العقود مع المدير الفني الأجنبي الجديد لخلافة السويسري مارسيل كولر في تدريب الفريق، والذي رحل عقب خروج الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز بهدف لمثله.

وقال سيف زاهر عبر برنامج "ملعب أون": الأهلي أتم اتفاقه مع المدرب الأجنبي الجديد وتم الاتفاق على الأفراد الذين سيستمرون من الجهاز الحالي ضمن جهازه وتم توقيع العقود".

وكان الأهلي استعان بعماد النحاس لتولي تدريب الفريق بشكل مؤقت، حتى اتمام التعاقد مع مدرب أجنبي جديد. وبدأ فريق الأهلى الاستعداد لمباراة حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على لقب دورى nile، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة.

ولا تزال المنافسة على أشدها بين بيراميدز والأهلى والزمالك على انتزاع لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم، خاصة بعدما وصلت المسابقة لمراحلها الحاسمة، حيث تتبقى 5 جولات على نهاية الموسم الاستثنائي، والذي يلعب بنظام جديد، من أجل التغلب على أزمة تأخر انتهاء الموسم وطول فترة المنافسات.

ويتربع بيراميدز على صدارة الدوري المصري برصيد 47 نقطة، ويأتي الأهلي فى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، وخلفه الزمالك فى المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ثم المصري في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.