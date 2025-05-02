شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستعد للقاء زامبيا.. وأبو حسين يحفز اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادى المنتخب الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم تدريباته اليوم باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية استعدادا للقاء زامبيا بعد غد السبت فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى ضيافة مصر حتى 18 مايو الحالي وهى البطولة المؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي.

ويحتل المنتخب المركز الثاني فى المجموعة وله 3 نقاط بعد سيراليون المتصدر وله 4 نقاط، جاء تدريب اليوم على مجموعتين تحت إشراف الكابتن أسامة نبيه المدير الفني، وأدى اللاعبون الأساسيون الذين خاضوا مباراة أمس تدريبات خفيفة بينما خاض البدلاء تدريبات قوية.

وشهد المران محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وتحدث مع اللاعبين وقام بتحفيزهم ورفع معنوياتهم قبل انطلاق التدريبات وطالبهم بنسيان لقاء سيراليون والتركيز فى مواجهة زامبيا، خاصة أنهم يمتلكون من الإمكانات والقدرات ما يؤهلهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وإسعاد الجمهور العظيم الذى يساندهم وينتظر منهم الكثير وأكد محمد أبو حسين على ثقة مجلس الإدارة بالكامل برئاسة المهندس هاني ابوريدة فى اللاعبين وجهازهم الفني مشيرا إلى أن ما حدث أمام سيراليون كبوة فارس .

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويلتقى منتخب الشباب تحت 20 سنة، بقيادة أسامة نبيه المدير الفني، السبت المقبل، منتخب زامبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو الجاري.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى التي أقيمت على استاد القاهرة، قبل أن يخسر من سيراليون، برباعية مقابل هدف وحيد، في الجولة الثانية على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويتصدر منتخب سيراليون المجموعة برصيد 4 نقاط، خلفه منتخب مصر بثلاثة نقاط، ويحل منتخب جنوب أفريقيا ثالثا بنفس الرصيد، ثم يأتي منتخب زامبيا رابعا برصيد نقطة، وتنزانيا خامسا بدون رصيد من النقاط.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم: مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.