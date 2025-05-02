شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يحقق 13 ميدالية بالبطولة الأفريقية للشباب بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

حقق منتخب المصارعة المشارك بالبطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب 13 ميدالية متنوعة اليوم، على مستوى المصارعة الرومانية والنسائية، محققا المركز الأول فى الترتيب العام.

على مستوى النسائية تحققت 3 ميداليات مقسمة إلى ذهبيتين وفضية، حقق الميداليات سما وليد وريتاج هانى ذهبيتين، ومريم نصر فضية، وعلى مستوى المصارعة الرومانية تحقق 10 ميداليات 7 ذهبيات و3 فضيات.

وحقق الميداليات كل من محمد عبد البارى، أحمد عبد البارى، عمرو على، محمد حسن، محمد شعبان، عمر أمين، وحقق الفضيات كل من يحيى عماد، محمد عادل، يوسف وليد، يوسف محمد.