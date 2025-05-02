شكرا لقرائتكم خبر عن بوجلبان يمنح لاعبى المصرى راحة سلبية غدا قبل الاستعداد للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

قرر التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للمصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية مباراة اليوم بالجولة الثالثة من المرحلة الثانية لدوري نايل، والتي جمعت بين المصري والزمالك وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويستأنف المصري تدريباته مساء بعد غد السبت، على استاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الرابعة والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس المقبل الموافق الثامن من مايو الجاري على استاد برج العرب.

وتعادل الزمالك مع المصرى البورسعيدي سلبياً فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

وتعادل الزمالك مع المصرى البورسعيدي سلبياً فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.