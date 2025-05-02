شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شحاتة رجل مباراة الزمالك والمصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

حصل محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة المصري التي أقيمت مساء اليوم الخميس في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتسلم محمد شحاتة الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

وتعادل فريق الزمالك مع المصري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 39 نقطة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.