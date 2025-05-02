شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراتي اليوم الخميس 1 - 5 - 2025 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراتا اليوم الخميس 1 - 5 - 2025، في الدوري المصري الممتاز، تسجيل 6 أهداف، حيث جمعت المباراة الأولى فريقي سيراميكا والبنك الأهلي، والثانية الزمالك والمصري.

ونجح فريق البنك الأهلى في الفوز على سيراميكا بأربع أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "مجموعة اللقب".

وبهذه النتيجة يحتل البنك الأهلي المركز الخامس في مجموعة اللقب برصيد 32 نقطة، فيما احتل سيراميكا المركز السادس برصيد 27 نقطة.

وتعادل الزمالك مع المصرى البورسعيدي سلبياً فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.