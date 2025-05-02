شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكونغو الديمقراطية فى أمم أفريقيا للشباب.. هل يبدأ المجد الأفريقى من مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز منتخب الكونغو الديمقراطية كأس الأمم الأفريقية للكبار لآخر مرة عام 1974 فى القاهرة على حساب منتخب زامبيا فى الجيل الذهبي بقيادة الحارس الكبير كازادي والمهاجم الخطير مولامبا نداي، وتأهل لكأس العالم في ألمانيا في نفس السنة كأول منتخب من أفريقيا السمراء يحقق هذا الإنجاز، لكن منتخبات الناشئين والشباب غابت عن منصات التتويج في بطولتي تحت 17 و20 عاماً بل لم تنجح في بلوغ نهائيات البطولتين من الأساس باستثناء مشاركة منتخب الشباب في نسخة 2013 بالجزائر والتي غادرها من الباب الصغير.

وبخلاف الأجيال السابقة، حسب تقرير نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، يطمح الجيل الحالي لمنتخب الكونغو الديمقراطية الملقب بـ "الفهود الصغيرة" في ترك بصمته وتخطى مرحلة المجموعات على أقل تقدير رغم صعوبة المجموعة التي أوقعته القرعة فيها والتي تضم منتخب السنغال (حامل اللقب) ومنتخب غانا صاحب التاريخ الكبير في البطولة، بالإضافة لمنتخب جمهورية أفريقيا الوسطى أحد القوى الصاعدة بقوة في السنوات الأخيرة على مستوى منتخبات المراحل السنية.

خاض منتخب الكونغو الديمقراطية في تصفيات منطقة وسط أفريقيا (يونيفاك) على أرض جارته الكونغو خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2024 بمشاركة 6 منتخبات بعد انسحاب منتخب تشاد، وتمكن من التأهل كوصيف للمجموعة الأولى من فوز على غينيا الاستوائية (3 – 1) بعد خسارة أمام أصحاب الأرض (0 – 1).

في نصف النهائي تخطى منتخب الكاميرون بركلات الترجيح بعد التعادل (1 – 1) ثم توج باللقب بعد أن رد الدين للمنتخب الكونغولي وتفوق عليه (2 – 1) بفضل ثنائية نجمه توني تالاسي.

عمل جاي بوكاسا كمدرب مساعد مع المنتخبين الأول والمحليين، قبل تكليفه بقيادة منتخب الشباب من مقعد المدير الفني من أجل العودة لنهائيات كأس أفريقيا بعد غياب طويل، وقد نجح في مهمته رغم الصعوبات التي واجهته في بداية المهمة وأبرزها افتقاد اللاعبين خبرات الاحتكاك الدولي بسبب عدم المشاركة في بطولة أفريقيا تحت 17 سنة 2023 بخلاف باقي المنتخبات التي خاضت تصفيات منطقة وسط أفريقيا وعلى رأسها الثنائي الكاميرون والكونغو.

بوكاسا اختار قوام للفريق يضم 100 لاعب من بينهم بعض المحترفين أو مزدوجي الجنسية، وبدأ معهم في معسكرات داخلية بعدها خاض العديد من المباريات التجريبية مع منتخبات أكثر خبرة كالمغرب وتونس مما ساهم في صنع توليفة متميزة تمكنت من تحقيق حلم التأهل في مواجهة عملاق متمرس مثل الكاميرون في انتظار تحقيق المزيد في النهائيات وتجاوز مرحلة المجموعات لأول مرة.

ساهم توني تالاسي مهاجم أكاديمية أنجي فيرتس في الكونغو الديمقراطية ’ ساهم بدور بطولي في تأهل منتخب بلاده للشباب لكأس أفريقيا تحت 20 عاماً بعد غياب 12 عاماً ’ بإحرازه 4 أهداف من إجمالي 6 سجلها فريقه خلال مشواره، بواقع هدفاً في مرمى غينيا الاستوائية في مرحلة المجموعات وأخر أمام الكاميرون في نصف النهائي وثنائية أمام الكونغو في المباراة النهائية واستحق تصدر لائحة هدافي هذه التصفيات وجائزة أفضل لاعب.

رفقة تالاسي تزخر قائمة المنتخب الكونغولي بعدد آخر من المواهب أبرزها إبراهيم ماتوبو لاعب نادي إيجلز دي كونغو وصاحب الهدف الثالث في نفس المباراة ومن المحترفين صمويل نتاندو مهاجم سامبدوريا الإيطالي.

شارك منتخب الكونغو الديمقراطية للشباب في نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً مرة واحدة في النسخة الجزائرية عام 2013، وودع مبكراً بعد أن تذليل المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من تعادل مع الجابون (0 – 0) في الجولة الأولى ثم خسارتين أمام منتخب مالي (1 – 2) في الجولة الثانية ونيجيريا (1 – 3) بالجولة الثالثة.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويلتقي منتخب الشباب تحت 20 سنة، بقيادة أسامة نبيه المدير الفني، السبت المقبل، منتخب زامبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو الجاري.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى التي أقيمت على استاد القاهرة، قبل أن يخسر من سيراليون، برباعية مقابل هدف وحيد، في الجولة الثانية على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويتصدر منتخب سيراليون المجموعة برصيد 4 نقاط، خلفه منتخب مصر بثلاثة نقاط، ويحل منتخب جنوب أفريقيا ثالثا بنفس الرصيد، ثم يأتي منتخب زامبيا رابعا برصيد نقطة، وتنزانيا خامسا بدون رصيد من النقاط.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

