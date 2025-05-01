اخبار الرياضه

لامين يامال يشعل ذهاب نصف نهائي الأبطال.. برشلونة وإنتر ميلان في مباراة لا تُنسى!

0 نشر
0 تبليغ

  • لامين يامال يشعل ذهاب نصف نهائي الأبطال.. برشلونة وإنتر ميلان في مباراة لا تُنسى! 1/2
  • لامين يامال يشعل ذهاب نصف نهائي الأبطال.. برشلونة وإنتر ميلان في مباراة لا تُنسى! 2/2

الرياص - اسماء السيد - في مباراة مثيرة جمعت بين وإنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي ، تألق نجم برشلونة الشاب لامين يامال بشكل لافت، حيث سجل هدفًا رائعًا أضاء به أجواء اللقاء.

هدف يامال جاء بعد مراوغات مميزة وانطلاقة سريعة على الجناح، ليضع الكرة في الزاوية البعيدة بطريقة احترافية، معززًا فرص فريقه في العودة بالمباراة.

هذا الأداء المميز جعل يامال حديث الجميع، ليس فقط بهدفه، بل بمهاراته وجولاته المتواصلة التي أربكت دفاعات الإنتر. المباراة شهدت تبادلًا مكثفًا للأهداف والإثارة، لكن نجومية يامال كانت أبرز ما ميز اللقاء.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا