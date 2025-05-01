شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء هدف "مارادونى" لـ ناصر منسى فى شباك المصرى بعد اللجوء لتقنية الـ var والان مع تفاصيل الخبر

ألغى الحكم أمين عمر هدف ناصر منسي "المارادونى" لاعب الزمالك فى شباك المصرى البورسعيدي بعد اللجوء إلى تقنية الـ "var" فى المباراة المقامة حالياً على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي.

محمد صبحي وأحمد حسام وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر ماهر ومحمد عاطف وسيف الجزيري وحسام أشرف.

محمود جاد لحراسة المرمى.

خط الدفاع: أحمد عيد ، باهر المحمدي، خالد صبحي ، أحمد عامر.

خط الوسط: محمد مخلوف ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي، عبد الرحيم دغموم، أحمد علي عامر ، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

محمد شحاته ، كريم العراقي، محمد دبش ، حسن علي ، سامادو أتدجيكو ، حسين فيصل، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة، ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.