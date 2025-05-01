شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يرفض الراحة قبل مواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق البنك الأهلي، عن سعادته عقب فوز ناديه على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين قبل قليل ضمن منافسات حسم بطولة الدوري.

وقال طارق مصطفى في تصريحات صحفية: "فوز صعب على فريق محترم لديه من اللاعبين المتميزين ومدير فنى رائع، دخلنا المباراة بهدف الفوز وعندما استقبلنا هدف مبكر كنت واثقا فى العودة بالنتيجة".

وأضاف المدير الفني للبنك الأهلي: "طالبت اللاعبين بين شوطي المباراة بالاستحواذ على الكرة واستغلال المساحات خلف دفاعات المنافس وعدم التسرع أمام المرمى".

واختتم طارق مصطفى: "أشكر مجلس ادارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار على دعمه الكبير لمنظومة الفريق، ولا مجال للراحة لدينا مواجهة قوية أمام الزمالك الاثنين المقبل سنبدأ فى التحضير لها على الفور".