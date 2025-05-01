شكرا لقرائتكم خبر عن أول مصرية تحكم نهائي كأس العالم لتنس الطاولة: تدرجت في المستويات حتى وصلت النهائي والان مع تفاصيل الخبر

قالت الكابتن آية ابراهيم، أول مصرية تحكم نهائي كأس العالم لتنس الطولة في الصين، إنها كنت لاعبة في نادي الترسانة، وبدأت اللعبة وعمرها ست سنوات وكانت تحب اللعبة جدا ثم توقفت عن اللعب، مضيفة: "كان الطريقة الوحيدة للاستمرار أن ادخل مجال التدريب أو أدخل مجال التحكيم وحبيت التحكيم".

وأوضحت آية ابراهيم، خلال لقاءها ببرنامج "مصر تستطيع"، مع الاعلامي احمد فايق، المذاع على قناة دي إم سي، أنها دخلت دورة في الاتحاد المصري ونجحت ثم حدث لها تدرج في التحكيم من درجة ثالثة إلى ثانية إلى أولى وحصل لها ترقى في درجات التحكيم بالاتحاد المصري ثم بعد ذلك دخلت الامتحان الدولي، موضحا أن الامتحان يكون كل سنتين ولو نجحت تكون حكم دولي إشارة بيضاء ويحصل تدرج أيضا في التحكيم الدولي.

وأكدت آية إبراهيم، أن مشاركتها في بطولة كأس العالم بالصين هذا العام هي أول بطولة تشارك فيها واستطاعت ان تصل للتحكيم في المباراة النهائية، متابعة: "حضرت بطولة العالم للفرق السنة اللي فاتت وكانت في كوريا"، مؤكدة أن تحكيم النهائي أمر صعب خاصة وأن البطولة أجريت في الصين وهي اللعبة رقم واحد عندهم مثل كرة القدم في مصر والصالة كانت تمتلئ بالجمهور.

