الامارات | نقطة واحدة تكفي شباب الأهلي للتتويج بلقب الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح الشارقة الفرصة لشباب الأهلي للتتويج رسميا بلقب دوري أدنوك للمحترفين في مباراته المنتظرة أمام الوصل يوم السبت المقبل في افتتاح الجولة 23 من المسابقة، بعدما خسر أمام ضيفه بني ياس، 1-2 في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 20 والذي جرى في ملعب الشارقة اليوم.

وبات شباب الأهلي على بُعد نقطة واحدة من حسم صراع اللقب لصالحه، إذ يحتاج للتعادل أمام الوصل في المباراة التي ستقام في زعبيل، لإعلانه بطلاً للدوري.

وتجمد رصيد الشارقة بتلك الخسارة عند 45 نقطة وبفارق 11 نقطة عن شباب الأهلي، بينما رفع بني ياس رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر.

وفوت الشارقة على نفسه فرصة تحقيق فوزا كان في المتناول، بعدما خاض بني ياس اللقاء منذ الدقيقة 13 بعشرة لاعبين على وقع طرد قائده فواز عواني، لتدخله الخشن في حق لوان بيريرا.

وجاء سيناريو اللقاء متقلبا، حينما دخل بني ياس المواجهة بصلابة دفاعية ورغم ذلك كاد أن يُباغت مستضيفه بالهدف الأول بعد كرة ثابتة تهيأت أمام ماتس جوهان، سددها في العارضة «11».

واحتاج أصحاب الأرض إلى 29 دقيقة قبل أن يصنع كايو لوكاس أول فرصة خطيرة حيث مرر كرة أرضية إلى نيغاسميتش، الذي سدد كرة قوية أنقذها الحارس فهد الظنحاني على مرتين.

واشتد ضغط الشارقة الهجومي، وأنقذ الظنحاني مرماه من هدف مُحقق من تسديدة كورنادو، قبل أن ترتد إلى كايو لوكاس، فوضعها بجوار القائم.

وجاء رد الفريق الزائر قاسيا، حين تمكن سامويل سوزا من وضع فريقه في المقدمة بعد تمريرة يوسف نيكتيه، فتابعها بتسديدة في المرمى «35».

ومن هجمة مرتدة منظمة، أضاف يوسف نيكتيه الهدف الثاني للسماوي، بعد كرة طولية تلقاها في عُمق دفاعات الشارقة فسدد بيسراه على يمين الحارس «38».

وحرمت العارضة الشارقة من العودة إلى المباراة، بعدما تصدت إلى تسديدة كايو لوكاس لتستقر بعد ذلك خارج الملعب «43».

ودخل الشارقة الشوط الثاني باندفاع هجومي، بفضل التبديلات التي أجرها، مدربه كوزمين أولاريو، الذي زج بالثنائي عادل تاعرابت وفراس بالعربي، ليتعرض بني ياس لحصارا تألق معه الحارس فهد الظنحاني في العديد من المناسبات، إلى أن نجح كايو لوكاس من تسجيل هدف تقليص الفارق «69».