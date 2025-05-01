شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين الزمالك والمصرى بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي المقامة حالياً على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام المصرى

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي.

بدلاء الزمالك أمام المصرى

محمد صبحي وأحمد حسام وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر ماهر ومحمد عاطف وسيف الجزيري وحسام أشرف.

تشكيل المصرى أمام الزمالك

محمود جاد لحراسة المرمى.

خط الدفاع: أحمد عيد ، باهر المحمدي، خالد صبحي ، أحمد عامر.

خط الوسط: محمد مخلوف ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي، عبد الرحيم دغموم، عمرو السعداوى، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

بدلاء المصرى أمام الزمالك

محمد شحاته ، كريم العراقي، محمد دبش ، حسن علي ، سامادو أتدجيكو ، حسين فيصل، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا.

ترتيب الزمالك والمصرى في الدورى

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة، ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.