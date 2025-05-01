شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم الحسينى رئيسا شرفيا للاتحاد المصرى للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري للسلاح برئاسة طارق الحسيني، منح الرئاسة الشرفية للاتحاد لـ عبد المنعم الحسيني، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي للسلاح، ورئيس الاتحاد المصري السابق، وذلك تقديرًا لإسهاماته الكبيرة وتاريخه الطويل في خدمة رياضة السلاح على المستويين المحلي والدولي.

وأكد طارق الحسيني أن هذا القرار جاء باجماع أعضاء مجلس الإدارة تقديراً لمجهودات عبد المنعم الحسيني في تطوير اللعبة ووصول مصر لمنصات التكريم العالمية والأولمبية.

وأعرب رئيس الاتحاد المصري عن فخره بالمكانة العالمية التي وصل لها عبد المنعم الحسيني موضحاً أن انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسلاح هو تكريم لكل المصريين وللدولة المصرية والإدارة الرياضية المصرية.

وفازعبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح السابق ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة بمنصب القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي للسلاح بعد استقالة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي والذي تم اختياره خلال كونجرس الاتحاد الدولي الذي أقيم أول ديسمبر الماضي بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

وتم ترشيح الحسيني من قبل أحد أعضاء المكتب التنفيذي لمنصب رئيس الاتحاد الدولي بدلاً من إيمانويل وتم اليوم الأربعاء التصويت على ترشح الحسيني خلال اجتماع المكتب التنفيذي بسويسرا، وحظى الحسيني على موافقة غالبية الأعضاء بواقع 19 صوتاً مقابل صوت واحد.

ويتولى الحسيني مهام عمله منذ هذه اللحظة ليصبح أول رئيس للاتحاد الدولي للسلاح من خارج اوروبا .