شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "البنك الأهلى": هدفنا المشاركة الأفريقية ونركز على مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أعرب اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن سعادته عقب فوز ناديه على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين قبل قليل ضمن منافسات حسم بطولة الدوري.

وقال أشرف نصار في تصريحات صحفية: سعيد جدا بالأداء الراقي والروح القتالية العالية لجميع اللاعبين طوال أحداث المباراة.

أضاف رئيس نادي البنك الأهلي: ثلاث نقاط مهمة للغاية تجعلنا نقترب خطوة مهمة من تحقيق هدف التواجد فى المربع الذهبي والمشاركة الإفريقية.

واختتم أشرف نصار: الجهاز الفنى بقيادة طارق مصطفى تعامل مع اللقاء بإحترافية كبيرة وإستحق الفوز عن جدارة، وفريق سيراميكا يمتلك لاعبين متميزين وجهاز فني صاحب قدرات تدريبية رائعة، عقب المباراة قدمت التهنئة للجهاز الفنى واللاعبين وطالبتهم بغلق ملف مباراة اليوم والإستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة.