شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن إصابة أحمد فتوح بتمزق فى عضلة السمانة والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق عن مباراة المصري المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري بسبب الإصابة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن أحمد فتوح تعرض لإصابة بتمزق من الدرجة الأولى في عضلة السمانة، خلال مواجهة بهتيم الودية.

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن اللاعب يخضع لمجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية بعدما تسببت الإصابة في تجمع دموي بالعضلة، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.