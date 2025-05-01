شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر والجزيرى على مقاعد بدلاء الزمالك أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام المصرى البورسعيدى كل من، محمد صبحي، أحمد حسام، أحمد محمود، سيف جعفر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، ناصر ماهر، محمد عاطف، سيف الجزيري وحسام أشرف.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي..

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي.